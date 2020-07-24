Ayasofya’da seccade dağıttı

O konuya dikkat çekmek için pedal çeviriyorlar

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

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Adıyaman Belediyesi personelleri, 86 Yıl aradan sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya camisinde Cuma Namazı öncesi cemaate seccade dağıttı.

Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler personelleri, namaza gelenlere seccade dağıttı. Üzerinde Adıyaman Belediyesi logosu bulunan çanta ve içindeki seccadeleri alan vatandaşlar, memnuniyetini dile getirerek, bu anlamlı hizmetinden dolayı Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti.

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