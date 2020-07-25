Molozların arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Adıyaman’da molozların arasına sıkışan yavru köpekler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kap Cami Mahallesi Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu yanındaki inşaat alanında molozların altına giren 3 yavru köpeklerin sesini duran mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru köpekleri sıkıştıkları yerden kurtararak serbest bıraktı.
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.