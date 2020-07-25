Adıyaman'da, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kşi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 80 LK 944 plakalı otomobil ile Arif Kocakaya'nın kullandığı 02 FR 389 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Arif Kocakaya ve arkasında bulunan Emrak Kocakaya yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-07-25 21:42:46



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