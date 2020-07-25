Kuyumcudaki 50 bin dolarlık hırsızlık güvenlik kamerasında (2)

"O kurnadan bu kurnaya"

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HIRSIZ YAKALANDI

Adıyaman'da, döviz almak için girdiği kuyumcuda tezgahda duran 50 bin doları çalıp kaçan kişinin, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle N.A. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmayla N.A. kısa sürede kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan N.A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-07-25 22:46:33



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