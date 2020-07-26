Kahta’daki mezarlıklarda bayram hazırlığı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediyesi tarafından Kurban Bayramı için ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım çalışması başlatıldı.

Kurban Bayramı öncesi tüm birimleriyle aralıksız çalışarak kenti bayrama hazırlayan Kahta Belediyesi, vatandaşların kabir ziyaretlerini huzur içerisinde gerçekleştirmeleri için her ayrıntıyı düşünüyor.

Mezarlıklarda bayram öncesi genel temizlik, ot biçme bakım ve onarım çalışmalarıyla birlikte yabani otları ilaçlama çalışmaları da sürüyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun bir mezarlık ziyareti olacağını tahmin ediyoruz. Ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyorlar. Hemşerilerimizden ricamız sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleridir. Kahta Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin sağlıklı bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.