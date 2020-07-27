Polis merkezinde gözaltındaki şahıslara saldırı

Adıyaman'da, kavga olayına karıştıkları için gözaltına alınan şahıslar, dövdükleri şahsın yakınları tarafından karakolda saldırıya uğradı.



Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi'nde bir kişiye sopalarla saldırarak kavga olayına karışan 7 şahıs polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. 1 kişinin sopa darbeleriyle yaralandığı kavga olayında Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi'nde ifade veren gözaltındaki şahıslar, burada darp sonucu yaraladıkları şahsın yakınları tarafından saldırıya uğradı. Karakolda bulunan polis ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca polis merkezine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen destek ekiplerinin müdahalesi sonucunda şahıslara saldırmak isteyenler etkisiz hale getirildi. Polis merkezi önünde bekleyen kalabalık grup polis ekiplerince dağıtıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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