Kavga yerinde polisin güvenlik önlemi devam ediyor

Adıyaman'da bir kişinin sopalı saldırıya uğradığı kavga yerinde polis ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Yenisanayi Mahallesi'nde V.B. isimli bir kişi bilinmeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın sopalı saldırısına uğraması sonucu yaralanmıştı. Olayda 7 şahıs gözaltına alınırken polis ekipleri yaşanabilecek olaylara ve kavganın devamına karşı olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Polis ekiplerinin olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemine bir süre daha devam edeceği belirtildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.