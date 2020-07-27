12 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadını yakaladı.
Polis ekipleri yaptıkları çalışma ile "silahla birlikte birden fazla kişiyle konutta geceleyin yağma" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edilen K.B. isimli kadın şahsı yakaladı. Gerekli işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.
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