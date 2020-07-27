Çöp toplama alanında yangın

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde akşam saatlerinde çöp toplama sahasında çıkan yangın yoğun dumana neden oldu.

Musa Peygamber ziyareti civarındaki çöp toplama sahasında nedeni henüz öğrenilmeyen bir şekilde yangın çıktı. Çıkan yangından yükselen alevler ve dumanlara 2 itfaiye aracı ve iş makineleri müdahale etti. Yangın dumanı ilçe merkezine kadar ilerledi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın alanında bulunan bazı makinelerin kısmen zarar gördüğü öğrenildi.

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