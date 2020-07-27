Okullar eğitime hazırlanıyor

Adıyaman’da 20202021 eğitim öğretim yılının başlamasından önce okul müdürleriyle değerlendirme toplantısı düzenlendi.

31 Ağustos tarihinde açılması planlanan okullar ile ilgili Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz başkanlığında, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ve okul müdürleri ile toplantı yapıldı. Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleşen toplantıda, okul açılmadan önce alınacak önlemler, okulların açılmasıyla birlikte yapılması gerekenler konuşuldu.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, “Okulların açılanmasına yaklaşık 35 gün var. Bu süre içerisinde okullarımızda tüm bakım ve tamir işlemlerinin bitirilerek eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi gerekiyor.

Okullar açıldığında Covid19 önlemleri gereği sınıf oturma düzeni ve ıslak zemin alanlarının dezenfekte işlemlerinin gözden geçirilerek yapılması gerekiyor. Pansiyonlu okullardan öğrenci sayısına göre sosyal mesafe kuralına uygun önlemler alınacak. Ayrıca Bakanlıkça 1234. sınıfların için hazırlanan çalışma kitabı ‘Arkadaş’ adlı yeni nesil çalışma kitabının tüm öğrencilere ulaştırılacak” ifadelerini kullandı.

Alagöz, toplantı sonunda bir hayırsever tarafından yapılacak olan Yeni Halk Eğitim Merkezi binasının temelinin de bayramdan sonra atılacağı müjdesini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.