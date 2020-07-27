Adıyaman´da evden hırsızlık



ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, bir evden iki cep telefonu ve 1500 lira para çalındı.

Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Erdal Büyüktaş, dairesinin kapısını açık olarak görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, evde arama yaptı. Yapılan aramada 1500 lira ile 2 cep telefonunun çalındığı saptandı.

Apartman sakinlerinin ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-07-27 17:10:08



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