Adıyaman´da evden hırsızlık

ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, bir evden iki cep telefonu ve 1500 lira para çalındı.
Olay, öğleden sonra Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın birinci katında oturan Erdal Büyüktaş, dairesinin kapısını açık olarak görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polisler, evde arama yaptı. Yapılan aramada 1500 lira ile 2 cep telefonunun çalındığı saptandı.
Apartman sakinlerinin ifadesine başvuran ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-07-27 17:10:08
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