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Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfilerine ilişkin karar ile Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti.

Jandarma Genel komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayımlandı.

Kararda, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına atandı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına ise Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt atandı.

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