Çöplük yangını kontrol altına alınıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 3 gündür devam eden çöplük yangını büyük ölçüde kontrol altına alınırken çalışmalar devam ediyor.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizin çöp alanında, metan gazı sıkışması ve sıcaklar nedeniyle cam kırıklarından dolayı yangın çıktığı tahmin ediliyor. Meydana gelen yangının söndürme ve soğutma işlemleri devam etmektedir. Vatandaşlarımızın, dumandan zehirlenmeye karşı önlem almaları ve dikkatli olmaları rica olunur. Yaşanan talihsiz olaydan dolayı halkımızdan özür dileriz” diye konuştu.

Çöplük alana çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edilirken, geniş bir alana sıçrayan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının geç saatlere kadar devam edeceği öğrenildi.

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