Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, üniversite tercihi yapacak adaylara çağrıda bulunarak, “Geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan kıymetli gençlerimize Adıyaman Üniversitesini tercih etmelerini öneriyorum. Öyle ki, Adıyaman bu gençlerimiz için ikinci bir ev, ikinci bir memleket olacaktır” dedi.

Eğitime büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak başarılı öğrencileri kutlayıp, istediği sonucu alamayan öğrencilere azimlerini kaybetmemeleri tavsiyesinde bulundu.

614 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan tercihlere de değinen Başkan Kılınç, “YKS sonuçları açıklandı. Başarılı olanlarını kutluyor, istediği sonucu alamayanlara üzülmemeleri, direnç ve inatla çalışmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü unutmayın ki siz bu ülkenin geleceğisiniz. Adıyaman ve Adıyaman Üniversitesi’ni tercih etmeniz, siz kıymetli öğrencilerimiz için bir ayrıcalık olacaktır. Gelince göreceksiniz ki, Adıyaman sizler için ikinci bir ev, ikinci bir memlekettir” diye konuştu.

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