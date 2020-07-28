AK Parti heyetinden teşekkür ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti heyetinden teşekkür ziyareti

İHA

AK Parti heyetinden teşekkür ziyareti

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberinde ki AK Parti heyetiyle birlikte, Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Fehmi Çelik ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve beraberindeki heyet ilk olarak Vali Yardımcısı Bedir Deveci’yi makamında ziyaret ederek, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Komisyonunun yaptığı çalışmalarda öne çıkan sorunların tespiti ve çözüm yolları ile ilgili istişarelerde bulundu.
Burada bir açıklama yapan Başkan Dağtekin pandemi sürecinde büyük fedakarlıkla çalışan devlet kurumlarına teşekkür etmek için bu ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Bu anlamda, herkesin eve kapandığı bir dönemde hem kurumda hem de sahada aktif olarak çalışan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi kurumlarımızın koordinasyonunu sağlayan Vali Yardımcımız Bedir Deveci’yi ziyaret ettik. Böylesine ciddi bir salgınla mücadele ederken Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda yoğun mesai harcayan personellerimiz, gecesini gündüzüne katarak, hizmet bekleyen yaşlı, engelli, kadın ve çocuklarımızın sağlığı için özverili ve fedakârca çalıştılar. Vali Yardımcımız Bekir Deveci beyefendi nezdinde tüm kurumlarımızı ve çalışanlarımızı kutluyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Vali Yardımcısı Bedir Deveci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve yönetimine teşekkür etti.
Ziyaretler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik’i de ziyaret eden İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti yönetimi, özellikle engelliler, şehit yakınları, gaziler ve karantina altındaki vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar görüşüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün önemli çalışmalarla gündeme gelen bir kurum olduğunu ifade eden Dağtekin, “AK Parti olarak sosyal hizmet alanındaki çalışmaları önemsiyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün 7100 vatandaşımıza evde bakım hizmeti götürmesinin yanı sıra sosyal, ekonomik destekler ve doğum yardımlarıyla vatandaşlarımıza destek sağlamıştır. Aynı şekilde Aile Destek Programı (ASDEP) kapsamında 47 bin haneye ziyaret gerçekleştirilerek, 135 bin vatandaşımızla yüz yüze görüşülerek devletimizin sosyal hizmet modelleri anlatılmıştır. Gerçekten bu çok ciddi bir rakam. Bu anlamda İl Müdürümüz Fehmi Çelik ve kurum çalışanlarını, bu gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum” diye konuştu.
Başkan Dağtekin ve AK Parti heyeti daha sonra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Şimşek ve kurum çalışanlarının yanı sıra kurum bünyesinde faaliyet gösteren Yeşil Kart Bürosu personellerini ziyaret ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ziyarette, salgın sürecinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın önemli bir misyonu yerine getirdiğini dile getiren Başkan Dağtekin “Pandemi sürecinde vakfımız, Adıyamanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım ulaştırmak için gece gündüz demeden başvuruları değerlendirdiler. Bu kurumumuz, sosyal yardım talebinin ilk muhatabı, devletin yaptığı yardım, maaş ve ulusal yardım kampanyasının uygulayıcısı konumundadır. Bakanlığımız, korona virüs salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşanmaması adına 3 faz şeklinde vatandaşlarımıza nakdi yardımların yanı sıra gıda, giyim ve temizlik gibi temel ihtiyaçlarını da hızlı bir şekilde karşılamıştır. Adıyaman genelinde ise ilçeler dahil 210 bin aileye yaklaşık 225 milyon TL yardım yapılmıştır. Bu süreçte özverili çalışmalarından dolayı başta SYDV Müdürümüz Mehmet Şimşek ve personellerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tut Kaymakamı Tugay göreve başladı
YEREL HABERLER Tut Kaymakamı Tugay göreve başladı
Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı
Çelikhan Kaymakamı Uçar göreve başladı
YEREL HABERLER Çelikhan Kaymakamı Uçar göreve başladı
Başhekim Doğan'dan vaka artışı vurgusu
YEREL HABERLER Başhekim Doğan'dan vaka artışı vurgusu
Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'a veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'a veda programı ...
Adıyaman'da hastaneler korona virüs vakaları ile doluyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da hastaneler korona virüs vakaları ile ...
Taziye, nişan ve düğünlere kameralı yakın takip
YEREL HABERLER Taziye, nişan ve düğünlere kameralı yakın takip
Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı
Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na plaket
YEREL HABERLER Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na plaket
Şehidin evi tamamlandı
YEREL HABERLER Şehidin evi tamamlandı
Öğrencilere iş, staj ve burs imkanı
YEREL HABERLER Öğrencilere iş, staj ve burs imkanı
Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı
YEREL HABERLER Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı
Kılınç’a anlamlı teşekkür
YEREL HABERLER Kılınç’a anlamlı teşekkür
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar
YEREL HABERLER Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar
Orman yangını korkuttu
YEREL HABERLER Orman yangını korkuttu
Pandemi kurulu Vali Çuhadar başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Pandemi kurulu Vali Çuhadar başkanlığında toplandı
Ölüm tehdidi alan kadın valiliğin bahçesinde intihar etmek istedi
YEREL HABERLER Ölüm tehdidi alan kadın valiliğin bahçesinde intihar ...
Çöplük yangını kontrol altına alınıyor
YEREL HABERLER Çöplük yangını kontrol altına alınıyor
Kahta OSB’ye doğal gaz verilmeye başlandı
YEREL HABERLER Kahta OSB’ye doğal gaz verilmeye başlandı
Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti
YEREL HABERLER Adıyaman İl Jandarma Komutanı değişti
Adıyaman'da kavurucu sıcaklara yağmur molası
YEREL HABERLER Adıyaman'da kavurucu sıcaklara yağmur molası
Girdikleri evden cep telefonlarını ve bin 500 lirayı alıp kaçtılar
YEREL HABERLER Girdikleri evden cep telefonlarını ve bin 500 lirayı ...
Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti
YEREL HABERLER Yüzmek için girdiği suda kolunu metal kesti
Adıyaman´da evden hırsızlık
YEREL HABERLER Adıyaman´da evden hırsızlık

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X