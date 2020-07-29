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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çöp yangını için bölgeden yardım talebi

İHA

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rojda Selçuk belediye çöp alanında çıkan yangından dolayı basına ve kamuoyuna açıklamalarda bulundu.

Çöp yangını için bölgeden yardım talebi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rojda Selçuk belediye çöp alanında çıkan yangından dolayı basına ve kamuoyuna açıklamalarda bulundu.
Kahta Belediyesinin, 3 gündür devam eden çöp yangınının soğutma çalışmalarında yetersiz kaldığını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Rojda Selçuk, Adıyaman İl Afad Müdürlüğü, Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğü ve Adıyaman Orman Müdürlüğü ile irtibata geçildiğini söyledi.
Başkan Yardımcısı Selçuk, “Belediyemiz çöp alanında Pazar günü başlayan ve 3 gündür devam eden yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından ilk günden bu yana yangın söndürme ve soğutma çalışmaları yapmaktadır. 3 gündür devam eden bu yangının sönmemesi, soğutma çalışmalarımızın yetersiz kalması sonucunda bugün Adıyaman İl AFAD Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Adıyaman Orman Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Adıyaman’dan gelen ekipler yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan İncelemeler sonucunda yangının bu vaziyette devam etmesi gerektiğini su ile söndürme işlemlerinin uygun olmayacağı kanısına varılmıştır. Hazırlanan tutanakta yangının kendi kendine sönmesi gerektiğini bu süre içerisinde yangının çevreye sıçramaması için itfaiyenin yangın yerinde hazır bulunması, gerekli önlemlerin alınmasının yeterli olacağı tutanakta belirtilmiştir. Orman Bölge Müdürlüğünden talep ettiğimiz yangın söndürme Helikopteri bu nedenlerden ötürü bekletilmektedir. Yangın, bu süreçte belediye itfaiye ekiplerimiz tarafından 24 saat yerinde takip edilecektir. Birkaç gün sonra Adıyaman heyeti tekrar gelip yerinde incelemeler yapacaktır. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Sayın Saadettin Doğan’a, Orman Bölge Müdürlüğüne, Adıyaman AFAD Müdürlüğüne, Adıyaman Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne, Adıyaman Orman Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı halkımızın yaşamış olduğu mağduriyet için özür dileriz. Göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı halkımıza teşekkür ederiz" diye konuştu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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