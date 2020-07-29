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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Kurban Bayramı mesajı

İHA

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Mahmut Çuhadar, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaşarak, ebedi kardeşliğimizi tebrikler ve tekbirlerle yeniden ihya edeceğimiz bir Kurban Bayramı’na daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincinin yaşandığını söyledi.
Vali Çuhadar, “Paylaşma ve yardımlaşma ruhunun ortaya konulduğu, dini ve milli duygularımızın zirveye çıktığı bu mübarek Kurban Bayramında, sevginin, rahmetin, bolluk ve bereketin hâkim olduğu bir havayı hep birlikte teneffüs etmeyi umut ediyorum.
Bu bakımdan Bayramın manevi ikliminin tüm gönüllere, hanelere, şehrimize, ülkemize ve İslam dünyasına huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.
Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da arttığı; sevgi, saygı, paylaşma ve dayanışmanın hakim olduğu mübarek günlerdir.
Mübarek Ramazan Bayramı ile birlikte Kurban Bayramını da bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını gölgesinde buruk bir şekilde kutluyoruz. Ancak sorumluluklarımızın bilincinde, sosyal mesafenin gönül birlikteliğimize engel olmayacağını düşünerek, hem kendimizin hem de sevdiklerimizin hayatını tehlikeye atmamak için bu yıl özellikle yakın temas ile bayramlaşmaktan kaçınmalıyız. Hayatımıza sevgi, saygı, dayanışma ve hoşgörü duygularını egemen kıldığımız sürece, sorumluluk bilinci içinde daha güzel günlere hep birlikte ulaşacağımıza olan inancım tamdır. Bu bayramı, eski bayramlar gibi kutlarsak, virüsün yayılma hızı tırmanabilir. Bayram günleri virüsün yeniden yayılma günleri olmamalıdır. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında inşallah yakın zamanda daha güzel bayramlar göreceğiz.
Vatandaşlarımızın Mübarek Kurban Bayramını huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için Valiliğimizce gerekli olan her türlü tedbir ve önlemler ilgili kurum ve kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde alınmıştır. Bayram vesilesiyle seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve hiç kimsenin bayram sevincinin acı ve hüzne dönüşmemesini diliyorum.
Birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm Adıyamanlı hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu vesile ile eşsiz fedakârlıklarını hiçbir zaman unutmayacağımız aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyor, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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