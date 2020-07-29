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Milletvekili Tutdere’den ‘Bayramlaşma töreni düzenlemeyelim’ çağrısı

İHA

TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da vaka sayısının artmasından dolayı protokol üyeleri ve siyasi partilerin resmi bayramlaşma programları düzenlememesi gerektiğini belirtti.

Milletvekili Tutdere’den ‘Bayramlaşma töreni düzenlemeyelim’ çağrısı

TBMM Katip Üyesi ve Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da vaka sayısının artmasından dolayı protokol üyeleri ve siyasi partilerin resmi bayramlaşma programları düzenlememesi gerektiğini belirtti.
Adıyaman Valiliği ve ilgili diğer kurumlardan aldıkları bilgilere göre Adıyaman’da vaka sayısının arttığını ve oldukça yüksek seviyelere ulaştığını belirten Milletvekili Abdurrahman Tutdere, korona virüsün bulaş riskini azaltabilmek amacıyla bayramlaşma programlarının düzenlenmemesini istedi.
Tutdere, Adıyaman’da toplam vaka sayısının özellikle Ramazan Bayramı sonrası ciddi artış gösterdiğini kaydederek, birçok bölgede vatandaşların maske takmadan, sosyal mesafeye de uymadan hareket ettiği söyledi.
İlgili kurumlarla iletişim halinde konuyu yakından takip ettiklerini Tutdere “Çok tehlikeli bir salgınla mücadele ediyoruz. Uzmanların açıklamalarına bakıldığında salgın tek bir kişiden 125, hatta 625 kişiye bulaşıyor. Bu kadar hızlı ilerleyen bir virüsle karşı karşıyayız. Bu sebeple, kurumlar da vatandaşlar da salgın bitmiş gibi davranmamalıdır. Önlem alınmazsa, son günlerdeki artış Adıyaman için önümüzdeki günlerin çok sıkıntılı geçeceğinin habercisidir. Özellikle Ramazan Bayramından bu yana geçen sürede vaka sayılarında yaşanan artışa baktığımızda Adıyaman’daki tablonun giderek daha vahim bir hal almaya başladığı gözlemlenmektedir. Nitekim 1 Haziran sonrası başlayan yeni normalleşme sürecinde çoğu vatandaşımız tarafından kurallar hiçe sayıldığından ve yeterince denetleme yapılmadığından vaka sayıları hızla artarak pandemi süreci başladığından bu yana görülen en yüksek seviyelere ulaşmıştır” dedi.
Yaklaşmakta olan kurban bayramının öncelikle sağlıklı bir ortamda geçmesi için gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Tutdere, “Özellikle sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ekstra ihtimam gösterilmesi gerekiyor. Yurttaşlarımızın kesinlikle ev ziyareti gerçekleştirmemeleri de kendilerinin ve sevdiklerinin sağlığı için önemli bir konudur. Henüz aşısı dahi olmayan tehlikeli, küresel bir salgınla karşı karşıyayız. Bu nedenle herkesin, her zamankinden daha özenli davranması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Valilik, kaymakamlıklar, siyasi partiler başta olmak üzere sendika, STK gibi farklı oluşumlar tarafından bayramlaşma törenleri düzenlenmemesi gerektiğini söyleyen Tutdere “Resmi bayramlaşmaların ve siyasi partiler ile sendika, sivil toplum örgütü gibi oluşumlar tarafından düzenlenmesi planlanan bayramlaşma programlarının içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle düzenlenmemesi gerekmektedir. Çünkü içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm yurttaşlarımıza ‘evde kal’ çağrısı yaparken resmi bayramlaşma töreni düzenlemek abesle iştigal olacaktır. Bu nedenle başta Adıyaman Valiliğimiz olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımıza, siyasi partilere, sendikalara ve sivil toplum örgütlerine daha sağlıklı bayramlarda sevgiyle kucaklaşabilmek adına çağrıda bulunuyorum. Pandemi sürecine denk gelen mübarek Kurban Bayramında, samimiyetin, huzurun ve barışın başkenti Adıyaman’da yaşayan yurttaşlar olarak bulaş riskini azaltmak, halk sağlığını korumak adına ailelerimizin, sevdiklerimizin çevremizdeki insanların sağlığı için bayramlaşma törenleri düzenlemeyin, başta resmi programlar olmak üzere tüm bayramlaşma törenlerini ve programlarını iptal edelim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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