Çocuk hakları komitesinden büyük başarı

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Adıyaman Çocuk Hakları Komitesine üye çocuklar Türkiye geneli YKS ve LGS sınavında dereceye girerek büyük bir başarı sergiledi.

Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi Üyesi Betül Güngörmüş, YKS Sayısalda Türkiye 1281’si, Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi Kız Temsilcisi Sıdıka Yılmaz YKS Sayısalda Türkiye 4475’si olurken, Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi üyesi Yavuz Yıymaz ise LGS’de yüzde 0,33’lük dilime girdi. Dereceye giren çocukları makamında ağırlayıp, gösterdikleri başarıdan dolayı hediye vererek tebrik eden Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Adıyaman Çocuk Hakları Komitemize mensup çocuklarımızın ülke genelinde gerçekleşen YKS ve LGS sınavlarında gösterdikleri başarılar bizleri gururlandırmaktadır. Onların hayat boyu gösterecekleri başarılar bizim başarımızdır. Biz büyük bir aileyiz anlayışı ile sürdürdüğümüz çalışmalarımızın nadide çıktıları olan çocuklarımızı, ulusal çapta düzenlenen sınavlarda gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. Topluma faydalı bireyler olabilmek için sadece ben odaklı değil biz odaklı çalışmalıyız. İl müdürlüğümüze bağlı çocuk hakları komitemizin organize ettiği sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, çocuklarımızın akademik başarılarına katkı sağlama da etki oluşturan faktörlerden biridir. Çocuklarımızın sosyalleşmesi ve toplumumuzun sosyodinamiklerine erken yaşta entegre olmaları, ilerleyen yaşlarında da akademik başarılarının ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Birçok alanda hızlı bir gelişim sağlayan ülkemizin 202320532071 hedeflerine ulaşmasında gelecek yarınlarımızı kucaklayan çocuklarımızın etkisi oldukça büyük olacaktır. Çocuklarımızı çok iyi bir şekilde yetiştererek ulaşılmak istenilen hedeflere hızlı bir şekilde varmamız oldukça önem arz etmektedir.

Bu vesile ile geleceğimiz olan çocuklarımızı bir kez daha gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ediyor, tüm hayatları boyunca başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

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