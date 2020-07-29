Vatandaşlara kistli sakatat uyarısı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vatandaşlara kistli sakatat uyarısı yapıldı

İHA

Vatandaşlara kistli sakatat uyarısı yapıldı

Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları kistli sakatatların sokak hayvanlarına yedirilmemesiyle ilgili açıklamada bulundu.
Adıyaman’da billboardlara asılan afişlerle kistli sakatatlar konusunda vatandaşlar uyarıldı. Hastalık ile ilgili bilgiler veren Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Kist hidatik, olarak da adlandırılan kistik ekinokkoz; erişkin formunun köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanların ince bağırsaklarında yaşadığı Echinococcus granulosus adı verilen parazitin larvalarının sebep olduğu zoonotik bir hastalıktır.
Parazit yumurtalarının ağız ve solunum yoluyla alınmasından sonra insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak bulunduğu yere bağlı olarak ölüme yol açabilen kist hidatik ülkemizde hayvanlarda çok yaygındır ve ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Parazitin gerçek ara konakları koyun, keçi, sığır, domuz ve develer, son konakları ise köpek, kurt, tilki gibi et yiyen hayvanlardır. Ancak, esas kaynak sıklıkla köpeklerdir. Koyunların kistli iç organlarının köpeklere yedirilmesi ile kist içinde bulunan genç parazit köpeklerin bağırsağına yerleşerek olgunlaşır ve ergin parazit oluşur. Köpekteki ergin parazitler yumurtlamaya başlar ve bu yumurtalar köpeğin dışkısı ile dışarı atılır. Bu yumurtalar ile bulaşık otları yiyen koyunlarda parazitin genç formu oluşur. Parazitin yaşamını devam ettirmesi ve çoğalabilmesi için hem koyunlara hem de köpeklere ihtiyacı vardır.
Köpek dışkısı ile atılan yumurtalar çok dayanıklıdır, toprakta ve soğukta bir yıl kadar canlı kalabilirler. Dışkıyla atılan yumurtalar hayvanların ayakları, arazi eğimi, rüzgar ve yağmurla yayılırlar.
Hastalık insanlara paraziti taşıyan köpek, kedi, çakal, tilki, kurt gibi hayvanların dışkısı ile etrafa yayılan parazitin yumurtaları ile kirlenmiş çiğ tüketilen meyve ve sebzelerin yenmesi, suların içilmesi, rüzgar ile uçuşan yumurtaların solunum yoluyla alınması ve paraziti taşıyan köpekler sevildikten sonra ellerin yıkanmaması yoluyla bulaşır.
Kist hidatik hastalığından korunmak için köpek ve kedilere çiğ gıdalar ile kistli iç organlar kesinlikle yedirilmemelidir. Kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmeli, içme ve kullanma suları temiz olmalı, çiğ yenen sebze ve meyveler bol su ile iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir.
Sahipli köpek ve kediler, muhakkak parazit yönünden tedavi ettirilmeli ve sahiplerince gezdirilirken etrafa dışkılamaları halinde mümkünse dışkı uygun bir şekilde toplanıp bertaraf edilmelidir. Köpekler, çocukların oyun oynadıkları oyun bahçesi, park, okul bahçesi gibi yerlerde dolaştırılmamalıdır. Belediyeler tarafından sahipsiz köpeklerin müdahaleleri yapılmalıdır.
Köpekler parazit yumurtaları burunlarına ve tüylerine bulaştırabilirler. Parazit mücadelesi yapılmadan serbest dolaşan köpeklerin okşanması ve sevilmesi sırasında parazit yumurtaları ellere bulaşabilir. Bu şekilde kirlenen ellerin yıkanmadan ağıza götürülmesi ile parazitin yumurtası alınır. Bu nedenle, özellikle çocukların sokak köpekleri ile oynamalarına izin verilmemeli, temas halinde ellerin bol su ve sabunla yıkanması sağlanmalıdır.
Sağlıksız koşullarda yapılan hayvan kesimi, hastalığın yayılmasında köpeklerden çok daha fazla etkilidir. Bu nedenle hayvan kesimleri, mezbahalarda ve veteriner hekim kontrolünde yapılmalıdır. Kesilen veya ölen hayvanların kist bulunduran organları köpeklerin ve diğer etçil hayvanların ulaşamayacağı şekilde gömülerek bertaraf edilmelidir. Özellikle kurban bayramlarında bu hususlara daha çok dikkat edilmelidir. Kurban kesimi için belediyelerce tahsis edilen özel kesim yerleri kullanılmalı ve kesimler veteriner hekim gözetiminde yapılmalıdır. Kurban Bayramında kesilen koyunların kistli organları köpeklere yedirilmemeli, yakarak imha edilmeli ya da derin bir çukura gömülmelidir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk hakları komitesinden büyük başarı
YEREL HABERLER Çocuk hakları komitesinden büyük başarı
Başkan Binzet: “Gönülden bayramlaşıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Binzet: “Gönülden bayramlaşıyoruz”
Başkan Çil: “Diyanetimiz de, Başkanımız da yalnız değildir”
YEREL HABERLER Başkan Çil: “Diyanetimiz de, Başkanımız da yalnız ...
Korona virüse karşı sopa ve halatlarla kurban pazarlığı
YEREL HABERLER Korona virüse karşı sopa ve halatlarla kurban ...
Milletvekili Tutdere’den ‘Bayramlaşma töreni düzenlemeyelim’ çağrısı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere’den ‘Bayramlaşma töreni ...
Başkan Dağtekin’den Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den Kurban Bayramı mesajı
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ın Kurban Bayramı ...
Çöp yangını için bölgeden yardım talebi
YEREL HABERLER Çöp yangını için bölgeden yardım talebi
AK Parti heyetinden teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden teşekkür ziyareti
Tut Kaymakamı Tugay göreve başladı
YEREL HABERLER Tut Kaymakamı Tugay göreve başladı
Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldırım’dan Kurban Bayramı mesajı
Çelikhan Kaymakamı Uçar göreve başladı
YEREL HABERLER Çelikhan Kaymakamı Uçar göreve başladı
Başhekim Doğan'dan vaka artışı vurgusu
YEREL HABERLER Başhekim Doğan'dan vaka artışı vurgusu
Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'a veda programı düzenlendi
YEREL HABERLER Samsat Kaymakamı Halid Yıldız'a veda programı ...
Adıyaman'da hastaneler korona virüs vakaları ile doluyor
YEREL HABERLER Adıyaman'da hastaneler korona virüs vakaları ile ...
Taziye, nişan ve düğünlere kameralı yakın takip
YEREL HABERLER Taziye, nişan ve düğünlere kameralı yakın takip
Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç’tan Kurban Bayramı mesajı
Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na plaket
YEREL HABERLER Kaymakam Bedirhan İmamoğlu’na plaket
Şehidin evi tamamlandı
YEREL HABERLER Şehidin evi tamamlandı
Öğrencilere iş, staj ve burs imkanı
YEREL HABERLER Öğrencilere iş, staj ve burs imkanı
Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı
YEREL HABERLER Kılınç’tan üniversite tercihi yapacak adaylara çağrı
Kılınç’a anlamlı teşekkür
YEREL HABERLER Kılınç’a anlamlı teşekkür
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar
YEREL HABERLER Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldılar
Orman yangını korkuttu
YEREL HABERLER Orman yangını korkuttu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X