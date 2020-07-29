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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Uslu’dan Kurban Bayramı mesajı

İHA

Başkan Uslu’dan Kurban Bayramı mesajı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, mesaj yayımladı.
ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, “Bu müstesna günlerin tüm dünyada sevgi, sağlık, barış ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum.
Yaşanan salgın nedeniyle toplumsal dayanışmanın çok daha öne çıktığı bir dönemde Kurban Bayramı vesilesiyle birbirimize sahip çıkacak, mutluluğumuzu paylaşarak artıracağız. Aziz milletimiz komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir anlayışıyla tarih boyunca ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuş, ekmeğini bölüşmüştür. Bu mübarek bayram günlerinde de zorda olana el uzatarak gönül alacak, bayramın neşesini birlikte yaşayacağız. Bayramlar ziyaretlerde bulunduğumuz, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz özel günlerdir, ancak bu senenin koşulları sağlığımız açısından riskler teşkil ediyor. Bayramımızı hüzne çevirmemek için özellikle mesafe konusu başta olmak üzere maske, hijyen ve 14 kurala muhakkak uymalıyız. Ancak bu şekilde kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığını koruyabiliriz. Sevginin, hoşgörünün hakim olduğu, kırgınlıkların bittiği toplumsal bağların kuvvetlendiği bu güzel günler vesilesiyle büyüklerimizin gönlünü alalım, çocuklarımıza gelenek ve göreneklerimizi anlatıp, aktaralım. Toplumsal yaşamda, trafikte, sosyal alanlarda sabır ve hoşgörüyü elden bırakmayalım. Kardeş olduğumuzu unutmayalım, kardeşimizi kırmayalım. Cennet vatanımızda birbirimizi daha çok sevelim, bayramın güzelliklerini tüm yıla yayalım. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin, milletimizin, üyelerimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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