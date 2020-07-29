Adıyaman 1954 Spor'un 3´üncü Lig´e yükselmesi coşkuyla kutlandı

"Daha dün gibi..."

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Mahir ALAN / ADIYAMAN (DHA) Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3'üncü Lig'e yükselmesine karar verilmesinin ardından Adıyaman 1954 Spor taraftarları kutlama yaptı.

Federasyonun verdiği kararın ardından Adıyaman 1954 Spor, 3'üncü Lig´e yükseldi. TFF'nin kararının ardından Adıyaman 1954 Spor taraftarları Demokrasi Parkı önüne gelerek burada meşale yaktı. Taraftarlar daha sonra davul ve zurna eşliğinde halay çekerek sevinç gösterisinde bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Demokrasi Parkı

Taraftarlar

Taraftarların meşale yakması

Taraftarların halaya çekmesi

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-07-29 21:51:07



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