Kahta’da bayram hazırlıkları tamamlandı

Adıyaman’ın Kahta Belediyesi vatandaşların ve ilçe dışından gelecek misafirlerin, Kurban Bayramı’nı huzur içinde geçirmeleri için gerekli tüm hazırlıklarını tamamladığını duyurdu.

Kurban kesim alanları, ulaşım, güvenli alışveriş ve mezarlık ziyaretleri konusunda bir takım tedbirlerin yanında vatandaşlara kolaylıklar sunan Kahta Belediyesi, Kurban Bayramı tatilinde ve öncesinde huzurlu bir tatil sağlamak için önlemlerini aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, bayram süresi boyunca belediye ekiplerinin ilçenin dört bir noktasında hizmet vereceğini, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Başkan Turanlı, “Kahta Belediyesine ait toplu taşıma araçları bayram süresi boyunca Kahta genelindeki tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek. Kahta Belediyesi temizlik işleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince hizmet verirken, ibadethaneler ve mezarlıklar bayrama hazır hale getirildi. İlçedeki mezarlıklarda, cami ve ilçenin dört bir yanında temizlik çalışması yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor.

Kahta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli mesaiye ara vermeden çalışmalarına devam edecek. Günlük rutin iş ve işlemlerini devam ettiren zabıta çalışanları yoğunlaşan bayram takvimi nedeniyle, matador fabrikaları ve pide fırınları, kasaplar ile pastane ve tatlı salonlarını denetleyerek uygunsuz olan işyerleri hakkında uyarı ve işlemler uygulanıyor. Zabıtanın yoğun mesaisinin bayram boyunca devam edeceği bildirildi.

Bu bayramı, eski bayramlar gibi kutlarsak, virüsün yayılma hızı tırmanabilir. Bayram günleri virüsün yeniden yayılma günleri olmamalıdır. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında inşallah yakın zamanda daha güzel bayramlar göreceğiz. Hemşehrilerimizden ricamız ülkemizde ilimizde ve ilçemizde korona virüs salgını geçmiş değil, camilerde, Bayramlaşmada, kabir ziyaretlerinde ve toplu kullanım yerlerinde sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleridir” diye konuştu

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