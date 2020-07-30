Tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptırdı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, tarlada çalışırken ayaklarını çapa makinesine kaptıran İsmail Yalçın (38), ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Tekin´e ait tarlada işçi olarak çalışan İsmail Yalçın, çapa yaptığı sırada ayaklarını makineye kaptırdı. Tarlada çalışan diğer işçiler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, Yalçın´ın sıkıştığı çapa makinesinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalçın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yalçın´ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-07-30 11:45:31
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