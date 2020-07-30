Gölbaşı Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların daha rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek ve haşere ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

İlçe halkı, belediyenin aralıksız sürdürdüğü ilaçlama çalışmaları ile bu yazı rahat ve huzurlu geçiriyor. Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde düzenli olarak ilaçlama yaparak, larva, sivrisinek ve karasinek mücadelesinde hedefe ulaşmayı amaçlıyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarının da hız kazandığını belirten ekipler, bazı mahallelerde bulunan ahır ve fosseptiklerde larva ile ergin sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Yetkililer, “İlçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları aksatmadan yürütüyoruz, sinek ilaçlama çalışmalarını hızlandırdık özellikle sivrisinek ilaçlamalarına hız verdik. Bu çalışmalarımız yeni değil bir kaç aydan beri sürdürüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha rahat bir yaz sezonu geçirmesini sağlamak” diye konuştu.

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