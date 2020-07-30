Şehit babasından örnek davranış

"Daha dün gibi..."

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şehit babası yolda bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Engelli maaşını bankadan çeken Bünyamin Dağlılar, eve giderken parasını düşürdü. Şehit babası Metin Salik, yolda ilerlerken yerde 600 TL buldu. Bu parayı Gölbaşı Belediyesi ilan bürosuna götürdü. Belediye hoparlöründen yapılan ilan sonrası engelli şahıs Bünyamin Dağlılar belediyeye geldi.

Belediye görevlileri engelli şahsın kaybettiği parayı kendisine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.