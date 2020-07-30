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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni'de park halindeki otomobil alev aldı

İHA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Besni'de park halindeki otomobil alev aldı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Erdemoğlu mahallesinde bir kafenin önünde park halinde bulunan Ayten K.’ya ait 27 ACE 28 plakalı Ford marka otomobil bilinmeyen nedenden dolayı alev alarak yanmaya başladı. Yangın anında devriye görevinde bulunan emniyet ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri yanan araca hemen müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangında araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, yangının elektrik aksamından çıktığı tahmin edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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