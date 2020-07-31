İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman),(DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Üçgöz Köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Özbal yönetimindeki 46 LU 900 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Doğan'ın kullandığı 01 KU 704 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan Azra Balkesen, Abdulsamet Balkesen, Melike Özbal, İlyas Özbal ve Seren Turgut yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2020-07-31 12:34:07
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