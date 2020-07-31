İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Necati Kiriş idaresindeki 34 AJC 014 plakalı Dacia marka otomobil ile Münevver Denizhan idaresindeki 44 ASU 986 plakalı volkswagen marka otomobil Kahta Adıyaman karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Necati Kiriş’in kullandığı otomobil takla atarak yan yattı. Kazada yaralanan her iki otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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