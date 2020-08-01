Bir günlük bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir günlük bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Bir günlük bebeğini öldüren anneye ağırlaştırılmış müebbet istemi


Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, 1 günlük bebeğinin ağzını bezle kapatarak, nefessiz bırakıp öldüren Fatma U., hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası' istemiyle iddianame hazırlandı. Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fatma U.'nun sinirsel rahatsızlığı bulunduğunu ve kriz geçirdiğini bu sırada da bebeğini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği kaydedildi.
Bahçecik Mahallesi'nde oturan ve eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi Fatma U., iddiaya göre mart ayında ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen Fatma U., ağzını bezle kapattığı bebeğini, nefessiz bırakarak öldürdü. Fatma U., daha sonra bir günlük bebeği poşete koyup, çöpe attı. 
Topuk kanı taraması için hastaneye bebeğiyle hastaneye çağırılan Fatma U. gitmeyince, durumdan şüphelenen hastane çalışanları, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri Fatma U.'nun evine gitti. Ancak, evde bebek bulunmayınca Fatma U. gözaltına alındı. Fatma U., suçunu itiraf ederek bir günlük kızını boğarak öldürüp çöpe attığını itiraf etti. 
İtirafın ardından polis ve zabıta ekipleri, savcılık talimatıyla katı atıkların döküldüğü bölgede 3 gün boyunca arama yaptı ancak öldürülen bebeğin izine ulaşamadı. Fatma U. ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Fatma U. hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, Fatma U. doğumun ardından topuk kanı alınması için kendisini çağıran aile hekimine bebeğinin vefat ettiğini söylediği, bunun üzerine ölüm raporunu getirmesinin istendiği belirtildi.
OLAY GÜNÜ, KAMERA KAYITLARINA YANSIMIŞ
Doğum raporunu getirmeyen Fatma U.'nun çelişkili ifadeleri üzerine aile hekiminin durumu polise bildirdiği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelendiği ve doğum sonrası Fatma U.'nun evine gittiği aynı gün adresine yakın bölgedeki çöp konteynerine elindeki çöp poşetini atıp bir süre beklediğine yer verildi.
KRİZ GEÇİRDİĞİ SIRADA BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ
İddianamede, gözaltına alınmasının ardından suçunu itiraf eden Fatma U.'nun, sinirsel rahatsızlığı bulunduğunu ve kriz geçirdiğini bu sırada da bebeğini öldürdüğü için pişman olduğunu söylediği kaydedildi.
Tutuklu bulunan Fatma U.'nun, ilerleyen günlerde iddianameyi kabul eden Adıyaman 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-08-01 13:00:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, gazetecilere saldırdı Elleri arkadan kelepçeli şahsın kıvrak hareketi aksiyon filmlerini aratmadı
YEREL HABERLER Babasını bıçakla kovaladığı iddia edilen şahıs, ...
Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil oldu: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Besni'de, çocukların tartışmasına aileler de dahil ...
Bayram günü silah ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Gençlerin kavgasına aileler de dahil olunca ortalık karıştı
YEREL HABERLER Bayram günü silah ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 ...
Adıyaman’da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
YEREL HABERLER Adıyaman’da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Milletvekili Aydın, köprülü kavşakta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın, köprülü kavşakta incelemelerde ...
Albay Atasoy’dan veda mesajı
YEREL HABERLER Albay Atasoy’dan veda mesajı
Dayısını bacağından bıçakladı
YEREL HABERLER Dayısını bacağından bıçakladı
Uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü/ Ek ...
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Kahta'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahta'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü
Bayram sabahı silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Bayram sabahı silahlı kavga: 1 ölü
Adıyaman’da feci olay: 2 ölü, 1 yaralı Devrilen bacanın altında kalan karı koca hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adıyaman’da feci olay: 2 ölü, 1 yaralı Devrilen ...
Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 ...
Uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü
YEREL HABERLER Uyurken üzerlerine baca yıkılan çift öldü
Bayram namazında virüse karşı dikkatli olunması vurgusu yapıldı
YEREL HABERLER Bayram namazında virüse karşı dikkatli olunması ...
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı
YEREL HABERLER Adıyaman'da acemi kasaplar kendilerini yaraladı
Besni hayvan pazarında satışlar devam ediyor
YEREL HABERLER Besni hayvan pazarında satışlar devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehitliğe bayram ziyareti
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehitliğe ...
Başkan Binzet'ten şampiyona kutlama mesajı
YEREL HABERLER Başkan Binzet'ten şampiyona kutlama mesajı
Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehit ailelerine bayram ziyareti
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar ve il protokolünden şehit ...
Besni'de park halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Besni'de park halindeki otomobil alev aldı
Milletvekili Aydın Kurban Bayramını kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın Kurban Bayramını kutladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X