Yol ortasına bırakılan otomobil korkuttu, sürücüye 'hatalı park' cezası kesildi



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sahibi tarafından yol ortasına bırakılan otomobil, paniğe neden oldu. Polislerin arama yaptığı otomobilde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Polislerin ceza kestiği sürücü, otomobilini normal park ettiğini söyledi.

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Gölbaşı Caddesi üzerinde Erdoğan

Göksu'ya ait 07 LNU 02 plakalı otomobili yolun ortasına bırakılmış halde görenler şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Caddeye giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatan polis, telefonla ulaştığı otomobil sahibi Erdoğan Göksu´yu çağırdı ve otomobilin kapılarını açtırdı. Yapılan incelemede, otomobilde herhangi bir sorun olmadığı görüldü. Tedirginliğe yol açan olay sonrası, polislere otomobilini normal park ettiğini söyleyen Erdoğan Göksu'ya 'hatalı park etme' nedeniyle trafik cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-08-01 15:02:31



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