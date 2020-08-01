Otomobil takla attı: 3 yaralı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Erdinç (23) idaresindeki plakası tespit öğrenilemeyen otomobil, Kahta Diyarbakır karayolu Kilisk köyü yakınlarında sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Ramazan Erdinç (23) ile otomobilde bulunan Medine Erdinç (21) ve Fırat Erdinç (16) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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