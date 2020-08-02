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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet takla attı 2 kişi yaralandı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı karayolu üzerinde motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Motosiklet takla attı 2 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı karayolu üzerinde motosikletin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Gazi Yaşargün idaresindeki 02 AAS 382 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 20. Kilometrede kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Mehmet Gazi Yaşargün ile Ayhan Dündar yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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