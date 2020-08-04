Malatya’daki deprem Adıyaman’da da hissedildi

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Malatya’da meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem Adıyaman’da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Tepehan köyünde saat 12.37’de yerin 5 kilometre derinliğinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi.

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