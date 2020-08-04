Siteler Mahallesinde freze çalışması

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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Siteler Mahallesinde asfaltlama öncesi freze çalışması gerçekleştirildi.

Şehrin dört bir yanında çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Siteler Mahallesi’nde asfalt öncesi freze çalışma gerçekleştiriyor.

Sürdürülen çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını söyleyen yetkililer, planlama çerçevesinde diğer mahallelerde de çalışmalara başlanacağını dile getirdi.

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