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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman 1954 Spor’dan Milletvekili Tutdere’ye teşekkür ziyareti

İHA

Adıyaman 1954 Spor’dan Milletvekili Tutdere’ye teşekkür ziyareti

Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ile beraberlerindeki heyet TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’yi makamında ziyaret etti.
3. Lige giden yolda yaşananlar ve gelecek hedeflerinin konuşulduğu ziyarette Milletvekili Tutdere, gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. İllerindeki 2 takımın da 3. lige yükselmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Tutdere, yaşanan sevincin şehirde müthiş bir heyecana sebep olduğunu söyledi. Tutdere, "Önce Kahta Sporumuzun ve sonrasında verdiğimiz topyekun mücadele ile Adıyaman 1954 Sporumuzun 3. lige yükselmesi ilimizde müthiş bir heyecan uyandırmıştır. Her iki takımımızdan da beklentimiz her sene bir lig atlayarak daha iyi yerlerde ilimizi temsil etmeleridir. Gerek milletin kürsüsünden bizlerin dile getirmesi, gerekse kulüp başkanımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız, milletvekili arkadaşlarımız ile bütün hemşehrilerimizin ısrarlı tutumları sonucu Adıyaman 1954 Spor'umuza hakkı teslim edildi. Ben bir kez daha iki takımımızın yöneticilerini ve taraftarlarını kutluyor, bu süreçte emeği olan herkese her şeyden önce bir Adıyamanlı olarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"TBMM'de büyük destek gördük"
TBMM'den büyük destek gördüklerini ifade eden Tutdere, "TBMM kürsüsünde Adıyaman 1954 Sporumuzun atkısını takarak Türkiye Futbol Federasyonuna ve Bakanlığa çağrı yaptığımda, genel kurulda bulunan bütün partilerin temsilcileri ve genel kurulu yöneten meclis başkan vekili dahil olmak üzere herkesten müthiş bir destek gördük. Çünkü pek çok ilimiz veya ilçemizin takımı da bizim gibi aynı dertten muzdaripti. Sürecin başından bu yana hep dile getirdiğimiz gibi o zaman da bal liginin ikincilerinin hak kaybı yaşamaması adına 3. Lig’de yeni bir grup oluşturularak ikinci sırada bulunan takımların da bir üst lige yükseltilmesini istemiştik. En nihayetinde başta Kulüp Başkanımız Sait Aybak, yönetim kurulu üyeleri, taraftarlarımız ve katkı sunan bütün hemşehrilerimizin de emekleriyle bu çağrımız karşılık buldu ve ikinci takımımız da bir üst lige yükseldi. Artık bütün beklentimiz takımlarımızın daha özverili ve daha mücadeleci bir şekilde daha iyi yerlere gelmesi olacaktır” açıklamasını yaptı.

Başkan Sait Aybak: "Adıyaman 1954 Spor'u hak ettiği yere getirme çabası içinde olacağız"
Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Sait Aybak ise sporun birleştirici gücüne Adıyamanlılar olarak şahitlik ettiklerini kaydetti. Süreci ve gelecek hedeflerini değerlendiren Aybak, şu ifadelere yer verdi:
"Adıyamanlılar olarak birlikten güç doğar anlayışıyla hareket ettik ve mücadelelerimiz sonucunda hakkımızı aldık. Bu süreçte herkes elinden gelen fedakarlığı yaptı. Birbirimizi motive ederek, birbirimize katkılar sunarak sonuca ulaştık. Kulüp olarak hedeflerimiz doğrultusunda inşallah her sene bir basamak atlayarak Adıyaman 1954 Sporumuzu hak ettiği yere getirmenin gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Bu anlamda bizlere her daim destek olan Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’ye ve tüm Adıyaman halkına şükranlarımı sunuyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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