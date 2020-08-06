‘Kınalı kuzulara’ Covid-19 testi

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Askerlik çağı gelen ‘kınalı kuzular’ askerlik işlemleri öncesinde korona virüs (Covid19) testine tabi tutuldu.

2020 yılının üçüncü celp döneminde askere alınacak olan 2000/3 tertip asker adayları askerlik şubelerindeki işlemlerinin ardından korona virüs (Covid19) testi yaptırıyor. Adıyaman 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde gerçekleştirilen Covid19 testi için asker adaylarının ağız ve burunlarından sürüntü örneği alındı. Uzun kuyruk oluşturan asker adayları, askerlik şubelerinin kendilerini Covid19 testine gönderdiğini dile getirdi.

Doktor Oğuzhan Tek ise askere gidecek kişilere korona virüs taraması yaptıklarını dile getirdi.

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