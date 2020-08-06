Adıyaman'da dronlu koronavirüs denetimi



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, vali yardımcısı ve emniyet müdürünün katılımıyla koronavirüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgenin ardından Adıyaman Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in katılımıyla kentte maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Vali Yardımcısı Bedir Deveci ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kentte vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde vatandaşları maske konusunda ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Polis ve zabıta ekipleri de kentte şehir içi minibüsleri denetleyerek vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına ve maske takma konularına uymaları konusunda uyardı. Denetimlerde dron ile havadan da görüntü alınarak maske takmayanlar belirlenerek uyarıldı. DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-08-06 13:10:14



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