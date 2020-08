Milletvekili Tutdere’den Karaali Köprüsü açıklaması

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Karaali Köprüsüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Atatürk Bulvarında, özellikle üniversite mevkiinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazaların yoğun olması, bu bölgede yaşanan can ve mal kayıplarının önlenmesi, araç ve yaya trafiğinin rahatlatılması için birçok kez köprülü kavşak yapılması talebinde bulunduklarını belirten Milletvekili Tutdere, “Özellikle genel kurulda birçok kez ifade etmiş, konuya ilişkin soru önergelerimizi ve taleplerimizi ayrıca ilgili bakanlığa sunmuştuk. Nihayetinde bizlerin de çabasıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Adıyaman’da üniversite kavşağında farklı seviyeli kavşak (battıçıktı) çalışması başlatıldı. Çalışmalara başlanır başlanmaz, konuya gösterdikleri hassasiyetten dolayı bizzat Ulaştırma Bakanına, bağlı kuruluşlarına ve ilgili personellerine teşekkürlerimizi de iletmiştik. Önergelerle ve bütçe görüşmelerinde bizzat ulaştırma bakanına yaptığımız çağrılarla talep ettiğimiz köprülü kavşak projesi yapım işi ne yazık ki vaat edilenden daha ağır şekilde ilerlemektedir. 2019/96661 İhale Kayıt Numarasıyla, 26 Mart 2019 tarihinde ihalesi yapılan farklı seviyeli kavşak yapım işi yaklaşık bir buçuk yıldır devam etmektedir. Kavşağın bir buçuk yıldan beri bitirilmemiş olması ve alternatif yolun araç sayısı baz alındığında yetersiz kalması vatandaşlarımızı mağdur etmektedir. Alternatif yol olarak kullanılan Karaaali Köprüsü üzerinde neredeyse her gün irili ufaklı kazalar meydana gelmektedir. Birçok vatandaşımızın aracı burada kullanılamaz hale gelmiş, vatandaşlarımız maddi olarak da büyük zararlarla karşı karşıya kalmışlardır. Alternatif olarak kullanılan bu yol tek başına kentimizin trafik yoğunluğunu kaldıramıyor. Başka bir alternatif yol daha bulunmaması nedeniyle trafik aşırı derecede yoğunlaşıyor. Neredeyse her gün yeni bir kaza haberi alıyoruz. Bu kadar fazla kaza olmasına karşın tek teselli ağır bir yaralanma veya can kaybının yaşanmamış olması. Ancak bugüne kadar böyle bir şeyin yaşanmamış olması yaşanmayacağı anlamını taşımıyor. Bu nedenle yetkili kurumların çalışmalarını hızlandırmaları ve kavşak çalışmalarını bir an evvel bitirerek Adıyamanlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaları gerekiyor. Kaldı ki bu kavşak dahi tek başına Atatürk Bulvarı üzerindeki trafiği rahatlatmaya yetmeyecektir. Vatandaşlarımız farklı noktalarda da kavşak yapılması beklentisindedirler. Trafiğin rahatlatılması için diğer kavşaklara ilişkin proje çalışmalarına da bir an evvel başlanması gerekmektedir. Bu nedenle Bakanlığa ve bağlı kuruluşlara açıkça çağrıda bulunuyorum. Çalışmaların 16. ayını geçmiş bulunmaktayız. Artık Adıyamanlı hemşehrilerimizin tahammülü kalmamıştır. Vatandaşlarımızı daha fazla mağdur etmeden çalışmaları bir an evvel bitirin” diye konuştu.

