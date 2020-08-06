Milletvekili Aydın: “Hayatımızı ve hayatları zindana çevirmeyelim”

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Korona Virüs salgınına karşı vatandaşları uyardı.

Korona Virüs (Covid19) salgınına karlı vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Milletvekili Aydın, “Düğünlerimizi kabusa, taziyelerimizi yeni acılara, hayatımızı ve başka hayatları zindana çevirmeyelim. Bu işin şakası yok. Durum çok vahim ve salgın ciddi boyutlara ulaşıyor. Sabırla kurallara riayet edelim ve mutlaka tedbirlerimizi alalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim” diye konuştu.

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