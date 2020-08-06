Vatandaşlar 7. kattan atlamak üzere olan genci böyle yakaladı

Adıyaman’da bir inşaata çıkarak atlamak isteyen genci vatandaşlar üzerine atlayarak durdurdu.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan 9 katlı bir binanın 7. katına çıkan yabancı uyruklu Ahmet İ. (19), bilinmeyen bir nedenle aşağı atlamak istedi. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Vatandaşlar aynı zamanda gencin yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Vatandaşların ikna çalışmaları esnasında bir kişi gence arkadan yaklaşarak aniden üzerine atladı. Vatandaşın üzerine atladığı genç, vatandaşlar tarafından aşağıya indirildi. Ahmet İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak kendisine müdahale edildi. Ahmet İ., daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.