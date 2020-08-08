Köprüden dereye düşen tankerin şoförü yaralandı

Mustafa ÖNDOĞAN/GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkıp, köprüden dereye düşen akaryakıt yüklü tankerin şoförü Erhan Çelik, yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı-Malatya karayolu Göksu Köprüsü'nde meydana geldi. Gölbaşı yönüne giden Erhan Çelik'in direksiyon kontrolünü kaybettiği 23 ABK 848 plakalı akaryakıt yüklü tanker, bariyerleri aşıp, köprüden dere kenarına düştü. Kazada, TIR şoförü Çelik, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı Erhan Çelik'i ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı Mustafa ÖNDOĞAN
2020-08-08 14:26:38
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