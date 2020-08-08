Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Malatya karayolu üzerinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Yeter Dağ Yılmaz idaresindeki 44 AR 648 plakalı Volkswagen marka otomobil Karabahşılı köyü yol kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü Yeter Dağ Yılmaz yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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