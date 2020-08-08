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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı

İHA

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında Ağustos ayı il genel meclis grup toplantısı yapıldı.

AK Parti il genel meclis grup toplantısı yapıldı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin başkanlığında Ağustos ayı il genel meclis grup toplantısı yapıldı.
Adıyaman İl Özel İdaresi il genel meclisi binasında düzenlenen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekili Abdulrahim Bayhan, İl Genel Meclis Başkanvekili Şeyh Mehmet Kılınç ve il genel meclis üyeleri katıldı.
İl genel meclis üyelerinin sorumluluk bölgelerindeki sorunlarının tek tek ele alındığı toplantıda ilçelerin, beldelerin ve köylerin genel durumu görüşüldü. Ağustos ayı gündemine dair alınacak kararların da gündeme getirildiği toplantı öncesi ise Başkan Dağtekin, geçtiğimiz günlerde vefat eden İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan’ın oğlu için baş sağlığı dileğinde bulundu.
Dağtekin konuşmasında, “Yapmış olduğumuz toplantılarda aldığımız kararlar, Adıyaman’ımızın geleceğine önemli katkılar sağlamaktadır. Buna bizzat saha da şahit oluyoruz. Son olarak Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız ve Milletvekilimiz Ahmet Aydın ile birlikte Sincik ve Çelikhan’a yaptığımız ziyaretlerde özellikle coğrafi özelliği bakımında zor olan köylerimizde yapılan hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanması il genel meclis üyelerimizin fedakarca çalışmasının sonucudur. Sizin bu gayret ve fedakârlığınız hem milletvekillerimize hem de bizlere şevk ve çalışma azmi veriyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ancak rehavete kapılmadan çalışmalarımıza yılmadan devam edeceğiz. Salgın sürecinde kısıtlamaların olduğu dönemlerde bile sorumlu olduğunuz bölgelerde hizmetlere devam ettiniz. Ramazan bayramı sonrası ise yeni normale geçiş sağladık. Bizlere düşen görev ise bu yeni normali geliştirmektir. Bilhassa Adıyaman’ın sorunlarını bir bütün olarak gündeme almamız gerekiyor. Örneğin; Sincik veya Gerger ilçemizden seçilen il genel meclis üyemiz, tüm meclis üyesi arkadaşlarımızı bu ilçemize davet ederek oranın coğrafi şartları, sorunları ve sıkıntıları nelerdir, çözümü için neler yapılması gerekiyor şeklinde bir çalışma yapabilirler. Bu çalışma belli periyotlarla diğer ilçelerimizde de devam edecek şekilde bir rutine oturtabiliriz. Bu vesileyle tüm arkadaşlarımız o bölgenin şartlarını, sorunlarını ve zorluklarını inceleme fırsatı yakalayarak, bu doğrultuda çözüm yolları ve nitelikli hizmet üretme çabası içerisine girmiş olurlar. Bununla birlikte her bir il genel meclis üyemiz yine kendi sorumluluk alanı içerisinde olduğu, bölgelerine has özellik taşıyan değerleri öne çıkaracak projeler hazırlayabilirler. Eğer kendi bölgemizde kalıcı bir eser, bir iz bırakmak istiyorsak bu tür planlamalar ve projeler üzerinde çalışmamamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, siyasete girmekle talip olduğumuz tek şey, milletimizin hizmetkarlığıdır. Adeta gönül seferberliği ile durmadan yorulmadan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmamız gerekiyor. Bu yöndeki çabalarınızda şimdiden sizlere başarılar diliyorum, Rabbim mahcup etmesin. Toplantımız Adıyaman’ımıza hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum ” diye konuştu.
Başkan Dağtekin’in konuşmasından sonra il genel meclis üyeleri kendi bölgelerindeki yatırımlar ve çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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