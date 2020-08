Belediye Başkanı Emre, mesaiye temizlik personeliyle başladı

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, sabahın erken saatlerinde göreve başlayan temizlik personeli ile beraber ilçe merkezindeki çöp konteynerlerindeki çöpleri topladı.

Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, mesaiye başlayan işçilere kahvaltılık ikram etti.

Amaçlarının daha temiz bir Besni oluşturmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Emre, “Peygamberimiz (sav) Efendimiz bir hadisinde ‘Temizlik imandan gelir’ buyurmuşlardır. Bizlerde bu düsturla ilçemizin temizliğine önem gösteriyoruz. Personellerimiz temizlik ve hijyen açısından ilçemizin tüm yükünü omuzlamakta, bugün onlarla beraber ilçemizdeki çöp toplama görevine beraber başladık ve bu zorlu görevde onlara destek olmak istedik.

Şunu da belirtmek isterim ki önemli olan temizlemek değil personellerimiz her gün bu görevi layıkıyla yerine getiriyor zaten, önemli olan kirletmemektir. Çevremize karşı duyarlı olmak ve çevremizi her daim temiz tutmak gerekiyor. Kıymetli hemşerilerimizden ricamız temizlik konusunda daha fazla hassasiyet göstermeleri ve çevrelerine karşı duyarlı olmalarıdır. Her gün şehrimizin temizliği için çalışan personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.