Adıyaman’da 29 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da Korona virüs (Covid19) pozitif vakalar nedeniyle 29 adres karantina altına alındı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 tedbirleri kapsamında 31 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 29 adresin karantina alınmasına karar verdi.
Adıyaman merkez Kayalık, Malazgirt, Bahçelievler, Yeni, Cumhuriyet, Bahçecik, Siteler, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Karapınar, Mehmet Akif, Turgut Reis mahallelerinde ki 29 adreste karantina uygulaması başlatıldı.
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