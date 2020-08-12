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Milletvekili Aydın’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı

İHA

Milletvekili Aydın’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı

AK Parti Genel merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti’nin kuruluşunun 19. Kuruluş yıldönümü ile ilgili mesaj yayımladı.
Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 14 Ağustos 2001 tarihinde Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek başlattığı siyasi mücadelede 18 yılı iktidar olmak üzere 19 yılı geride bıraktıklarını söyledi.
Türkiye siyasetinde ezberleri bozduklarını dile getiren Aydın, “Kaybolan siyasi imajı tekrar inşa edip, millet egemenliği üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldırdık. 367 garabeti, e muhtıra, kapatma davası, gezi kalkışması, 17/25 Aralık yargı darbe girişimi, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü, kur saldırıları ve bütün dünyayı saran salgın hastalığa karşı, Liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Aziz Milletimiz adına yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla sürdürülürken, geldiğimiz noktada Türkiye, aydınlık yarınlarımız ve 2023,2053, 2071 hedeflerimiz istikametinde kararlı ve güçlü bir şekilde hamdolsun koşar adım yol almaktadır.
Geldiğimiz noktada bütün engellemelere, ihanet girişimlerine rağmen milletimize ve ülkemize olan sevdamızla birlikte Türkiye’yi yeniden inşa etme noktasındaki azim ve inancımız güçlenerek ve katlanarak sürmektedir.
AK Parti iktidarı, 18 yılda ülkemizin çehresini tamamen değiştirmiş, hızlı trenler, tüneller, köprüler, bölünmüş yollar, toplu konut faaliyetleri, sağlıktaki dönüşüm, enerji yatırımlarıyla enerji koridoru ve üssü haline gelmemiz, tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi, pandemi döneminde bile dünya ülkeleri eksi büyüme rakamları açıklarken ilk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz yüzde 4.5’lik büyüme, 29 milyon kişiye ulaşan istihdamımız, 754 milyar dolarlık milli gelirimiz, 180,5 milyar dolara ulaşan ihracatımız ve artan turizm gelirlerimizle Türkiye her alanda çağ atlamış ve ancak 100 yılda yapılabilecek işler 18 yıla sığdırılmıştır.
Yerli ve milli sanayi hamleleriyle hem ekonomik alandaki kırılganlığa son verilmiş hem de savunma sanayii üretiminde dışa bağımlılık minimize edilerek, uluslararası alanda egemenlik haklarımızın güvence altına alınması sağlanmıştır.
Türkiye’nin gelişimini ve uluslararası alanda boy göstermesini istemeyen çevrelerin, ayağımızdan yapışarak bizleri aşağı çekme gayretlerinin artık nafile bir çabadan ibaret olduğunu herkes bilmekte ve görmektedir.
Topraklarımız üzerinde, sınırlarımızda ve mavi vatanımızda tarafımıza yönelen abluka girişimlerini; 18 yılda inşa ettiği güçlü duruşuyla bertaraf eden Türkiye, inanıyoruz ki çok yakın gelecekte dünya insanlığının barış ve huzur içerisinde yaşamasına da büyük katkılar sunacaktır.
Özellikle son 18 yılda bölgesinde ve dünyada daha çok görünür hale gelen ve söz söyleme hakkına sahip olan Türkiye, her fırsatta dünyadaki haksız statükoyu da eleştirmiş, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi örgütlenmelerin haksız tasarruflarını ve kurumsal işleyişlerini her defasında yüzlerine vurmaktan çekinmemiştir.
Türkiye’nin son 18 yılda attığı adımlar ve yaptığı hamleler; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe ve Barış Pınarı Harekatlarıyla desteklenmiş ve ülkemize yönelik terör tehditleri bertaraf edilmiştir.
Nihayet; içimizde kanayan bir yara olan Ayasofya’nın prangaları şükürler olsun ki, 86 yıl aradan sonra kırılmış ve Ayasofya Camii Kebiri tekrar vakıf senedine uygun olarak aziz milletimizin ibadetine açılmıştır.
Ayasofya’nın özgürlüğü inşallah, dünya genelinde bütün mazlumların ve mağdurların özgürlüğünün bir işaret fişeği olur da dünyadaki gözyaşı ve zulüm bir daha yaşanmayacak şekilde sona erer.
Bu duygularla; Liderimiz ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde; 18 yıla uzanan iktidarımız sürecinde Türkiye’yi yeniden inşa ve ihya eden bir partinin mensubu olmaktan ve ülkemle birlikte milletvekili olarak, memleketim olan güzel Anadolu’muzun güzel ve kadim şehri, barış ve huzurun diyarı Adıyaman’ımıza hizmet etmekten her daim onur duyduğumu bir kez daha yinelerken, Partimizin 19. kuruluş yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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