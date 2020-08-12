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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Mahmut Çuhadar’dan Gölbaşı ilçesine ziyaret

İHA

Vali Mahmut Çuhadar’dan Gölbaşı ilçesine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilçelerin karşılaştığı sorun ve sıkıntıları yerinde tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla düzenlediği ilçe gezilerine Gölbaşı ilçesiyle devam etti.
Vali Mahmut Çuhadar, beraberinde İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir’le birlikte Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz illerinin kavşak noktasında bulunan Gölbaşı ilçesine giderek, ilçenin genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında bir brifing aldı.
Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyeti Gölbaşı Hükumet Konağı Bahçesinde ilçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ilçe yöneticileri karşıladı.
Karşılama sonrası Kaymakamlık makamına geçerek ilçenin tarihi, kültürü, coğrafi yapısı, ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgili Kaymakam Mutlu Köksal’dan bir brifing alan Vali Mahmut Çuhadar, brifingde ilçede yürütülen çalışmalar ile eğitim, sağlık, tarım, hayvancılık ve kırsal kesime yönelik yapılan yatırım ve çalışmalar değerlendirilip, sorunların tespiti ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.
Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı ilçesinde vatandaşlara sunulan kamu hizmetleriyle ilgili ilçe kurum amirleri ile bir toplantı yaptı.
Toplantı sonrası Vali Mahmut Çuhadar Gölbaşı Belediyesini ziyaret ederek, belediyenin Gölbaşı ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İskender Yıldırım’dan bilgi aldı.
Ziyaret sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölbaşı Meslek Yüksekokulunu ziyaret ederek, incelemelerine devam etti. Buradaki ziyaret ve incelemelerinin ardından ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın ilçede halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.
Vali Mahmut Çuhadar, ziyaret programı kapsamında, Gölbaşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.
Esnaf ziyareti sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Gölbaşı Devlet Hastanesine geçerek, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletirken, ilçede vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Vali Çuhadar, Gölbaşı ilçe ziyaretinin son bölümünde tabiat parkıyla ve doğal oluşumuyla bünyesinde 63 farklı kuş çeşidini barındıran Gölbaşı Gölünün kıyı ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

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