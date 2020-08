Öz: “Sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor”

Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman'daki sağlık tesislerinin planlanması, proje, ihale ve inşaat çalışmalarının 2020 yılında da devam ettiğini açıkladı.

Erdoğan Öz ve beraberindeki heyet, devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceliyor. Besni, Kahta, Gerger ve Gölbaşı ilçelerinde yapımı devam eden sağlık tesislerini ziyaret edip yerinde incelemelerde bulunan Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, “Nitelikli sağlık hizmeti ön koşullarından biri yetişmiş insan gücüdür. Bunu tamamlayan diğer unsur ise kaliteli sağlık alt yapısıdır. Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm çabamız bu iki unsuru bir araya getirerek halkımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaktır. Göreve geldiğimiz günden itibaren, ilimizin ihtiyaç duyduğu alt yapı yatırımlarına ağırlık verdik. İlimize bağlı tüm ilçe, belde ve köylerde planlanan sağlık yatırımlarımıza pandemi sürecinde de hız kesmeden devam ettik. Bu projelerin çoğunluğu bitme aşamasında olup sağlık hizmeti sunumuna en kısa zamanda başlayacaktadır” dedi.

Vatandaşlara verilen sağlık hizmetinin son durumunu yerinde görmek ve sağlık personelinin dilek ve temennilerini kendilerinden dinleyen Öz, Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek idarecilerden bilgi aldı.

Öz, korona virüs salgını nedeniyle koruma tedbirleri çerçevesinde il ve ilçelerde hizmet veren tüm sağlık kuruluşlarında her türlü tedbirin en üst düzeyde alınıp uygulamaya konulduğun belirtti.

Öz, “Vatandaşlarımızdan ricamız; temizliğe dikkat edin, kalabalığa çıkmayın, maske takın, ellerinizi sık sık sabunlu suyla yıkayın, kolonya veya dezenfekte ile silin, mesafenizi koruyun, zira salgın bitmiş değil. Hastalık belirtisi olan kişilerin aile bireylerinden ve toplumdan uzak durmalarını, gerektiğinde bir sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini istiyoruz. Hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik her adımımızda bir an olsun desteklerini esirgemeyen Valimiz Mahmut Çuhadar’a, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimize ve pandemi sürecinde sahada 24 saat aralıksız olarak fedakarca hizmet veren tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

