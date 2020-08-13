Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı

İHA

Milletvekili Fırat’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıldönümü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti’nin 19. Kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 14 Ağustos 2001 tarihi, Türk siyasi ve demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu söyledi.
Fırat, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti’yle Türkiye’nin geleceğine dönük çıkılan bu kutlu yolculukta, sayısız hizmet ve yenilikle ülkemize çağ atlatan partimizin 19. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.
AK Parti her şart ve durumda daima millet daima hizmet şiarıyla hareket eden ve önceliği insan olan bir dava harekettir. Hayatını ülkenin geleceği için vakfeden ve dik duruşuyla İslam coğrafyasının umudu haline gelen liderimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve milletin emrinde 19 yıl geçirmekten onur ve gurur duyuyorum.
AK Parti teşkilatı olarak ilk günkü heyecan, azim ve inançla hizmet etme sorumluluğunun idraki içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu aziz davanın herbir üyesi Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda çalışacak, tüm engellemelere ve zorluklara rağmen bu hedeflere ulaşacaktır. Bunda en büyük pay hiç kuşkusuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve ona inanan, onun davasını sahiplenen aziz milletimizdedir. Milletimizin AK Parti’ye olan desteği, ülkemizin istiklal ve istikbaline verdiği destekle doğru orantılıdır. İşte bu sebepten dolayı milletimiz ile omuz omuza hareket ederek 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine inanç ve azimle yürüyeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerle 14 Ağustos 2001’den bugüne kadar AK Parti teşkilatında görev almış kurucularımızdan merkez karar ve yönetim kurulu üyelerimize, genel başkanlarımıza, genel başkan yardımcılarımızdan bakanlarımıza, milletvekillerimizden ililçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımızdan il genel meclisi, belediye meclis üyelerimize, belde ve köy temsilcilerimizden sandık müşahitlerimize kadar tüm gönüldaşlarımızı saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
YEREL HABERLER Kahta’da Trafik Eğitim Parkı tamamlandı
Binzet’ten tarım işçileriyle ilgili açıklama
YEREL HABERLER Binzet’ten tarım işçileriyle ilgili açıklama
Öz: “Sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor”
YEREL HABERLER Öz: “Sağlık yatırımları hız kesmeden devam ediyor”
Otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 1 yaralı
Belediyeden üniversite adaylarına tercih desteği
YEREL HABERLER Belediyeden üniversite adaylarına tercih desteği
Zabıtadan fırın denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan fırın denetimi
Çocuk kavgasındaki cinayetin şüphelisi 2 kuzen tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuk kavgasındaki cinayetin şüphelisi 2 kuzen ...
Maske ve emniyet kemeri uygulaması devam ediyor
YEREL HABERLER Maske ve emniyet kemeri uygulaması devam ediyor
Vali Mahmut Çuhadar’dan Gölbaşı ilçesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Mahmut Çuhadar’dan Gölbaşı ilçesine ziyaret
Hakkında yakalanma kararı olan kişi jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Hakkında yakalanma kararı olan kişi jandarmadan ...
Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları
YEREL HABERLER Samsat’ta deprem sonrası normalleşme çalışmaları
CHP’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
YEREL HABERLER CHP’den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Milletvekili Aydın’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’dan AK Parti’nin 19. Kuruluş Yıl ...
Milletvekili Taş’ın, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Taş’ın, AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl ...
Başkan Dağtekin’den, AK Parti’nin 19. Kuruluş yıldönümü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den, AK Parti’nin 19. Kuruluş ...
Elektrik kontağı yangına neden oldu
YEREL HABERLER Elektrik kontağı yangına neden oldu
Çelikhan Kaymakamı Uçar köy ziyaretlerine başladı
YEREL HABERLER Çelikhan Kaymakamı Uçar köy ziyaretlerine başladı
Pazarcılar arasındaki kavgaya bekçiler müdahale etti
YEREL HABERLER Pazarcılar arasındaki kavgaya bekçiler müdahale etti
Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kahta’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Hayırseverin bağışıyla okul tadilatı
YEREL HABERLER Hayırseverin bağışıyla okul tadilatı
Tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonet çarpıştı: 12 yaralı 
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin taşındığı minibüsle kamyonet ...
Tarım işçilerinin fındık yolculuğu başlamadan bitti Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı, 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin fındık yolculuğu başlamadan ...
Atlar Covid-19 antikoru üretti Cansız Covid-19 virüsü enjekte edilen atlar 45 gün sonra antikor üretti Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut: “Bu, ülkemiz ve dünyamız için bir ilktir”
YEREL HABERLER Atlar Covid-19 antikoru üretti Cansız Covid-19 virüsü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X